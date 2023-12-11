На Ямале в 2024 году благоустроят придомовые территории

Программа комплексного благоустройства придомовых территорий стартует на Ямале в 2024 году, рассказал губернатор региона Дмитрий Артюхов в ходе прямой линии.

По словам губернатора, региональный проект «Мой двор» обеспечит комплексный подход к благоустройству.

«Мы уже большую работу по благоустройству провели на Ямале — сегодня улицы городов и поселков не узнать. В последние годы сделали акцент на общественные пространства, привели в порядок более тысячи дворов. Со следующего года запустим пятилетнюю программу, которая охватит все дворы, не вошедшие в программу благоустройства в последние годы», — сказал Артюхов.

Он добавил, что обновляться будут все нуждающиеся в этом объекты и системы: детские площадки, проезды, коммуникации, освещение и входные группы подъездов.

Напомним, ранее на Ямале за пять лет благоустроили 304 общественных пространства и обновили 1126 дворовых территорий.