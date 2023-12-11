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Родители москвички месяц считали ее девушку парнем

Baza: супружеская пара из Москвы месяц считала девушку своей дочери парнем

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Depositphotos

Супружеская пара из Москвы месяц считала 27-летнюю девушку своей 15-летней дочери парнем. Историю опубликовал Telegram-канал Baza.

Сообщается, что пара познакомилась в социальных сетях. 27-летняя девушка изначально представилась 17-летним юношей, однако потом раскрыла девочке свой истинный пол и возраст. После этого девочки на время прекратили общаться, однако затем снова вступили в отношения в сентябре 2023 года.

Взрослая женщина неоднократно приходила в гости к подростку и была представлена ее родителям как ее «новый парень». Спустя месяц визитов родители девочки заподозрили обман и она призналась, что ее «парень» — девушка. После этого родители вызвали полицию и обеих допросили. Несовершеннолетняя заявила, что ночью ее «парень» к ней приставал. Было возбуждено уголовное дело по статьям «Развратные действия» и «Половое сношение с несовершеннолетним».

До этого в Новосибирске осудили 19-летнюю девушку за роман с 15-летним подростком.

Ранее московская школьница придумала хитрую схему кражи денег с банковской карты матери и несколько месяцев тратила средства на свое усмотрение.

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