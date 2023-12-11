Политолог назвал Путина гарантом безопасного будущего

Россияне доверяют Владимиру Путину, так как для жителей России свойственен запрос на безопасность и политическую стабильность, считает первый заместитель Института стратегических исследований и прогнозов (ИСИП) РУДН Никита Данюк.

«Люди доверяют Путину. Это безопасное и стабильное будущие для наших детей. Доверие доказывают и опросы. Россияне поддерживают решение Путина идти на выборы», — сказал политолог.

По его словам, Путин целенаправленно уходит от партийной принадлежности.

«Мы помним, что президент всегда в основном со своего первого президентского срока старался участвовать в выборах в статусе самовыдвиженца в 2000-ом, 2004-ом, в 2018-х годах, именно так это происходило. Только в 2012 году, как раз до того, как ряд стран запада развязали в отношении нашей страны информационную войну, Путин выдвигался как кандидат политической партии от «Единой России», — отметил Данюк.

Он добавил, что Запад «априори будет говорить, что не признает наши выборы».

«Для них очень важно расколоть наше общество, как в 90-е годы ввести его под внешние управление, но понятно, что российские граждане и русские люди этого не допустят ни в коем случае, потому что только сам народ должен определять судьбу страны без внешнего вмешательства и без навязывания внешнего управления», — сказал Данюк.

По мнению политолога, поддержка Путина автоматически говорит о том, что люди поддерживают участников СВО.

«Россияне поддерживают наших героев на передовой, потому что именно с нашим президентом ассоциируются успехи нашей армии. Запад будет целенаправленно делать все, чтобы допустить шатание в нашем тылу, но, конечно, этого не произойдет», — сказал Данюк.

Также Данюк подчеркнул, что Владимир Путин – проверенный человек.

«Для нашей политической культуры не свойственна карнавализация, у нас нет запросов на превращение политической жизни в какие-то бесконечные шоу, нам не нужны какие-то эксперименты. Люди уверены, что нужно продолжать именно ту политику, которую президент еще в 2000-х годах заложил и, конечно, кроме Путина нет человека, который эту миссию мог бы столь успешно реализовывать», — заключил Данюк.

Напомним, ранее Владимир Путин объявил о выдвижении на выборы президента в 2024 году.