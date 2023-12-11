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Стало известно количество беженцев, находящихся в российских ПВР

РБК: в российских ПВР для беженцев до сих пор остаются около 25 000 человек

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Andreea Alexandru/AP

В российских пунктах временного размещения (ПВР) для беженцев до сих пор остаются около 25 000 человек с Украины, из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Об этом пишет РБК со ссылкой на ответы региональных властей на запросы издания.

Отмечается, что данные о количестве человек, размещенных в ПВР, предоставили 45 регионов России. Так, в пунктах временного размещения по состоянию на конец октября находились как минимум 24,8 тысяч беженцев.

При этом в Курганской, Новгородской, Оренбургской, Амурской, Иркутской и Кемеровской областях заявили, что беженцы в эти регионы в массовом порядке не прибывали, и к осени 2023 года не проживали в ПВР.

Еще три региона — Костромская, Новосибирская и Калужская области — не предоставили точных данных о количестве беженцев в ПВР.

До этого глава оппозиционной партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц заявлял, что украинским беженцам необходимо активнее идти работать.

Ранее сообщалось, что украинские беженцы массово покидают Польшу.

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