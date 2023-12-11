Двухлетний мальчик отравился уксусом в Волгоградской области

Волгоградские медики борются за жизнь двухлетнего мальчика, который случайно выпил уксус. Об этом сообщает портал «Блокнот Волгоград».

В Михайловскую больницу Волгограда бригадой скорой помощи был доставлен двухлетний мальчик. По словам его матери, она вместе с сыном находилась на кухне, когда мальчик схватил со стола бутылку уксуса и сделал глоток.

Ребенка немедленно госпитализировали, состояние пострадавшего врачи как стабильное, средней степени тяжести, сейчас жизни мальчика ничего не угрожает.

Ранее пенсионер перепутал лекарство с жидкостью для снятия лака и попал в реанимацию.