Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Названы самые распространенные причины увольнения россиян

«Зарплата.ру»: конфликты на работе часто становятся причиной увольнения россиян

close
100%
Freepik.com

Конфликты с начальством и коллегами чаще всего становятся причинами увольнения россиян. Это показал опрос исследовательского центра «Зарплата.ру» и сервиса СДЭК, с результатами которого ознакомилась «Москва 24».

«Каждый седьмой (14%) начнет обновлять свое резюме и ходить по собеседованиям сразу после агрессивного тона со стороны коллег и начальства. Выбить россиян из колеи и заставить уволиться по прошествии лишь одного-шести месяцев могут перманентные конфликты на работе (47%), отставка всех руководителей (35%) или переезд офиса в отдаленную локацию (33%)», — говорится в исследовании.

Аналитики также установили, что 66% россиян меняют работу не чаще чем раз в 5–10 лет. 51% респондентов уверены, что на одном месте работы достаточно получить стаж от трех до пяти лет.

Чаще всего мотивацией для смены работы является рост дохода (89%), изменение в должности (49%), а также стабильное экономическое состояние компании (43%).

Опрос, проведенный аналитиками Русской школы управления (РШУ), до этого показал, что чаще всего жители России увольняются с работы из-за отсутствия профессионального развития. На эмоциональное или профессиональное выгорание пожаловались 37% опрошенных, 29% респондентов ушли с работы из-за отсутствия карьерного роста.

Ранее российская учительница не вернула государству миллион, полученный по программе «Земский учитель».

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами