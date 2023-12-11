Названы самые распространенные причины увольнения россиян

Конфликты с начальством и коллегами чаще всего становятся причинами увольнения россиян. Это показал опрос исследовательского центра «Зарплата.ру» и сервиса СДЭК, с результатами которого ознакомилась «Москва 24».

«Каждый седьмой (14%) начнет обновлять свое резюме и ходить по собеседованиям сразу после агрессивного тона со стороны коллег и начальства. Выбить россиян из колеи и заставить уволиться по прошествии лишь одного-шести месяцев могут перманентные конфликты на работе (47%), отставка всех руководителей (35%) или переезд офиса в отдаленную локацию (33%)», — говорится в исследовании.

Аналитики также установили, что 66% россиян меняют работу не чаще чем раз в 5–10 лет. 51% респондентов уверены, что на одном месте работы достаточно получить стаж от трех до пяти лет.

Чаще всего мотивацией для смены работы является рост дохода (89%), изменение в должности (49%), а также стабильное экономическое состояние компании (43%).

Опрос, проведенный аналитиками Русской школы управления (РШУ), до этого показал, что чаще всего жители России увольняются с работы из-за отсутствия профессионального развития. На эмоциональное или профессиональное выгорание пожаловались 37% опрошенных, 29% респондентов ушли с работы из-за отсутствия карьерного роста.

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