Россиянка пыталась отравить бывшего сожителя водкой с метадоном

Предпринимательница из Барнаула пыталась отравить бывшего возлюбленного водкой с метадоном. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

39-летняя жительница Барнаула некоторое время состояла в романтических отношениях с местным жителем, в один из дней пара поссорилась, и мужчина принял решение расстаться.

Женщина не захотела смириться с потерей возлюбленного и обратилась к своему брату с просьбой достать наркотическое вещество. Метадон женщина смешала со спиртным и преподнесла бутылку водки в качестве подарка бывшему.

Однако мужчина заподозрил неладное и вспомнив, что бывшая возлюбленная по образованию медик, отнес подарок в полицию. После экспертизы женщину и ее брата задержали и поместили в СИЗО, возбуждено уголовное дело о покушении.

Ранее женщина несколько месяцев пыталась отравить мужа, добавляя хлорку в его кофе.