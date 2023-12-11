В Красноярске вынесли приговор экс-депутату за убийство криминального авторитета

Кировский районный суд Красноярска приговорил предпринимателя, бывшего депутата Анатолия Быкова к 12 годам лишения свободы за организацию и подстрекательство к убийству криминального авторитета в 1998 году. Об этом сообщается в Telegram-канале «Следком».

Как рассказали в ведомстве, за убийство Владимира Филиппова суд приговорил Быкова к 12 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. С учетом ранее вынесенных приговоров ему назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы. В пользу дочери убитого также было взыскано 7 млн рублей, отметили в СК.

Обвинительные приговоры в отношении других участников убийства, подчеркивается в сообщении, были вынесены судом в 2015 году.

Следствие и суд установили, что в период с 1 января по 18 июня 1998 года Быков дал поручение лидеру подчиненной организованной преступной группы совершить убийство своего потенциального конкурента в криминальной среде Филиппова.

В июле 2022 года Анатолию Быкову, осужденному на 13 лет тюрьмы за организацию убийства двух человек в 1994 году, было предъявлено обвинение в руководстве преступным сообществом и убийстве. В мае этого года суд Красноярска признал виновным Быкова в подстрекательстве к убийству и приговорил его к 11 годам лишения свободы.

22 ноября суд в Иркутске вынес четвертый приговор ангарскому маньяку Михаилу Попкову.

Ранее сообщалось, что судье из Томской области, который брал взятки с 2018 года, назначили условный срок.