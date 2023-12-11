В Киеве обломки ракеты упали в двух районах

Глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил о том, что обломки ракет упали в Голосеевском и Дарницком районах Киева после активации систем противовоздушной обороны. Об этом пишет ТАСС.

Также мэр города Виталий Кличко написал в своем Telegram-канале, что экстренные службы были направлены в Шевченковский район.

Взрывы произошли в Киеве примерно в 5:13 по московскому времени, через две минуты после этого была объявлена воздушная тревога в городе, а затем сирены прозвучали в Киевской области. В 6:00 по московскому времени тревога в столице и области была отменена.

Ранее сегодня ночью в подконтрольном Киеву районе Херсонской области в Снигиревке произошли несколько взрывов во время действующей воздушной тревоги. Дополнительные подробности не сообщаются, но украинские военные власти подтвердили факт взрывов.

Российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее стало известно, почему украинские беженцы в Британии вынуждены возвращаться домой.