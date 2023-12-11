Россияне переориентировались на покупку западных брендов в интернете

По данным консалтинговой компании Б1, стало известно, что после ухода из Российской Федерации крупных западных брендов потребители переориентировались на покупку их продукции в онлайн-сегменте или мультибрендовых магазинах. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В публикации отмечается, что осенью 2023 года 28% респондентов искали аналоги ушедшим западным брендам в непродовольственном сегменте. За аналогичный период 2022 года их было 44%.

Издание подчеркивает, что полученные результаты «подтверждают адаптацию российских потребителей к новым условиям». Этому поспособствовали параллельный импорт, переход покупателей на более доступные бренды и расширение онлайн-торговли.

«Так, более 40% респондентов отметили, что стараются покупать непродовольственные товары привычных брендов в интернете», — говорится в публикации.

До этого руководитель отдела маркетинга компании Lestate (развивает сеть ASP) Илья Комиссаров заявил, что первый магазин ASP с продукцией брендов Adidas и Reebok открылся в Москве 9 декабря.

Ранее стало известно, как ослабление рубля отразится на состоянии экономики.