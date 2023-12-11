Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Пожар в многоквартирном доме в Сыктывкаре ликвидирован

В Сыктывкаре пожар в восьмиэтажном доме был ликвидирован

close
100%
Максим Богодвид/РИА «Новости»

Сотрудники МЧС успешно ликвидировали пожар в жилом восьмиэтажном доме в Эжвинском районе Сыктывкара. Министерство сообщило о полной ликвидации пожара в своем Telegram-канале.

Согласно данным Главного управления МЧС по Республике Коми, пожар начался в 21:30 по московскому времени в квартире на пятом этаже. Затем огонь распространился на балконы с пятого по восьмой этаж. В результате из здания сотрудники МЧС спасли 10 жильцов, еще 90 человек — эвакуировали. Трое из спасенных были переданы медицинским работникам для получения помощи.

Причина пожара пока не установлена и проводится расследование. Изначально площадь пожара составляла 170 квадратных метров.

На тушение пожара были привлечены более 60 человек и 29 единиц техники, включая 11 автоцистерн и две автолестницы.

Также этой ночью загорелась Российская государственная библиотека в центре Москвы. По информации Telegram-канала Shot, горела защитная конструкция скульптуры на крыше здания. По предварительным данным, там велись ремонтные работы и строители не выключили обогреватель. Пострадавших в результате инцидента нет.

Ранее в Ленобласти поливальная машина загорелась на дороге.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами