Пожар в многоквартирном доме в Сыктывкаре ликвидирован

Сотрудники МЧС успешно ликвидировали пожар в жилом восьмиэтажном доме в Эжвинском районе Сыктывкара. Министерство сообщило о полной ликвидации пожара в своем Telegram-канале.

Согласно данным Главного управления МЧС по Республике Коми, пожар начался в 21:30 по московскому времени в квартире на пятом этаже. Затем огонь распространился на балконы с пятого по восьмой этаж. В результате из здания сотрудники МЧС спасли 10 жильцов, еще 90 человек — эвакуировали. Трое из спасенных были переданы медицинским работникам для получения помощи.

Причина пожара пока не установлена и проводится расследование. Изначально площадь пожара составляла 170 квадратных метров.

На тушение пожара были привлечены более 60 человек и 29 единиц техники, включая 11 автоцистерн и две автолестницы.

Также этой ночью загорелась Российская государственная библиотека в центре Москвы. По информации Telegram-канала Shot, горела защитная конструкция скульптуры на крыше здания. По предварительным данным, там велись ремонтные работы и строители не выключили обогреватель. Пострадавших в результате инцидента нет.

Ранее в Ленобласти поливальная машина загорелась на дороге.