В подмосковном селе пожарные ликвидировали возгорание

В результате оперативных действий сотрудников МЧС, пожар в нежилом здании села Беседы в Подмосковье был полностью потушен. По информации, полученной из Telegram-канала МЧС России, огонь охватил кровлю и мансарду здания, площадь возгорания была 400 квадратных метров.

Ранее сообщалось, что спасатели успешно ограничили возгорание кровли и мансарды нежилого здания в селе Беседы. В последующем сообщении уже говорилось, что пожарные службы МЧС России полностью потушили пожар.

Также этой ночью произошло возгорание в жилом восьмиэтажном доме в Эжвинском районе Сыктывкара. Площадь возгорания составляла 170 квадратных метров.

6 декабря в Санкт-Петербурге загорелась консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова. В здании проводились работы по реставрации.

До этого сообщалось, что в Петропавловске-Камчатском пожарный Иван Бережнов в течение 20 минут проводил реанимацию собаки, которую удалось спасти из горящей квартиры во время пожара.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.