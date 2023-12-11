Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В подмосковном селе пожарные ликвидировали возгорание

Ликвидирован пожар в подмосковном селе, где загорелась мансарда нежилого здания

close
100%
Павел Лисицын/РИА Новости

В результате оперативных действий сотрудников МЧС, пожар в нежилом здании села Беседы в Подмосковье был полностью потушен. По информации, полученной из Telegram-канала МЧС России, огонь охватил кровлю и мансарду здания, площадь возгорания была 400 квадратных метров.

Ранее сообщалось, что спасатели успешно ограничили возгорание кровли и мансарды нежилого здания в селе Беседы. В последующем сообщении уже говорилось, что пожарные службы МЧС России полностью потушили пожар.

Также этой ночью произошло возгорание в жилом восьмиэтажном доме в Эжвинском районе Сыктывкара. Площадь возгорания составляла 170 квадратных метров.

6 декабря в Санкт-Петербурге загорелась консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова. В здании проводились работы по реставрации.

До этого сообщалось, что в Петропавловске-Камчатском пожарный Иван Бережнов в течение 20 минут проводил реанимацию собаки, которую удалось спасти из горящей квартиры во время пожара.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами