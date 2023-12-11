В Ливане будут закрыты все учреждения и школы в знак солидарности с палестинцами

Ливан присоединился к международному призыву провести всеобщую забастовку в понедельник в знак солидарности с палестинским народом. Об этом сообщил генеральный секретарь правительственной канцелярии Махмуд Меккия в своем аккаунте в социальной сети X (ранее Twitter).

По решению премьер-министра Наджиба Микати, все государственные учреждения и муниципалитеты будут закрыты в понедельник в ответ на международный призыв организовать акцию в поддержку палестинцев в секторе Газа, которые стали жертвами израильской агрессии, отметил Меккия.

В свою очередь, исполняющий обязанности министра просвещения и высшего образования Ливана Аббас Халаби издал распоряжение о закрытии государственных и частных школ, колледжей, институтов и университетов в понедельник.

Халаби подчеркнул, что в знак солидарности с палестинским народом, который подвергается массовому уничтожению и насильственному перемещению, они призывают поднять голос в защиту мирного населения в секторе Газа и на юге Ливана, где наблюдается эскалация военных действий со стороны Израиля.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ливанская шиитская организация «Хезболла» выразила поддержку ХАМАС. Начались ракетные обстрелы Израиля и Ливана с обеих сторон. Днем 19 октября израильская армия заявила, что приграничные районы страны подверглись обстрелу с ливанской территории. По данным ЦАХАЛ, в сторону кибуца Манара были выпущены несколько противотанковых ракет.

Ливанская шиитская организация «Хезболла», предположительно, сможет подавить систему противоракетной обороны Израиля «Железный купол» в случае вступления в конфликт на Ближнем Востоке, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на экспертов.

Ранее армия Израиля ударила по военному штабу «Хезболлы» в Ливане.