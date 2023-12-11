Вступило в силу требование в течение пяти дней сдавать загранпаспорт при запрете на выезд

В России начал действовать закон, согласно которому граждане обязаны сдавать свои заграничные паспорта в течение пяти дней при запрете на выезд из страны. Постановление было опубликовано 24 ноября на портале правовой информации.

Заграничные паспорта будут храниться органами власти, выдавшими документ (например, МВД или МИД), или государственными организациями, которые ограничили возможность выезда за границу.

После снятия запрета на выезд гражданин РФ сможет вернуть свой заграничный паспорт в день подачи соответствующего запроса, как указывается в постановлении правительства.

Согласно закону, запрет на выезд за границу может быть наложен в связи с призывом в армию, уголовным преследованием, доступом к гостайне или банкротством.

До этого стало известно, что в России увеличится госпошлина за выдачу загранпаспорта нового образца. Президент РФ Владимир Путин распорядился на 20% увеличить государственную пошлину за оформление биометрического загранпаспорта.

Ранее россиян предупредили о новых правилах выезда за границу.