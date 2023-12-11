Почти 16 тысяч человек въехали из сектора Газа в Египет через КПП «Рафах»

С начала ноября на территорию Египта из сектора Газа через контрольно-пропускной пункт «Рафах» прибыли почти 16 тысяч человек. Об этом со ссылкой на государственную информационную службу Египта сообщает РИА Новости.

Как заявили в Каире, в страну с начала ноября через КПП «Рафах» въехали 12 858 иностранных граждан и лиц с двойным гражданством. Также из сектора Газа в Египет прибыли 715 пациентов и 558 сопровождающих их лиц. Кроме того, на родину из Газы возвратились свыше 1800 египетских граждан.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин в ходе состоявшегося 9 декабря телефонного разговора поблагодарил своего египетского коллегу Абдель Фаттаха ас-Сиси за помощь в эвакуации россиян из сектора Газа.

12 ноября МЧС России сообщило о начале эвакуации граждан РФ из сектора Газа в Египет через пропускной пункт «Рафах». В тот же день колонна с первыми 70 эвакуированными россиянами выдвинулась в Каир. Всего запрос на эвакуацию из Газы направили около 600 россиян, ожидается вывоз из сектора 300 несовершеннолетних.

Ранее покинувшие сектор Газа россияне рассказали о жизни в зоне боевых действий.