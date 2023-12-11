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ХАМАС призвал участвовать людей по всему миру в акции в поддержку палестинцев в Газе

ХАМАС ожидает массового участия в забастовке 11 декабря в поддержку палестинцев

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Ahmed Zakot/Global Look Press

В ХАМАС заявили, что палестинский народ признателен международной общественности за призывы к проведению в понедельник, 11 декабря, всеобщей забастовки в поддержку населения сектора Газа, ставшего жертвой израильской агрессии. Об этом сообщает ТАСС.

В заявлении движения отмечается, что ХАМАС ожидает массового участия людей во всем мире в протестной акции против «военных преступлений, которые творят израильские войска».

В ХАМАС считают, что правозащитники должны привлечь к ответственности виновных в нападении на мирных граждан и объявить их военными преступниками.

До этого стало известно, что в столице Великобритании Лондоне сотрудники местных органов правопорядка произвели 13 задержаний в ходе проходившей демонстрации в поддержку Палестины.

До этого стало известно, что группа демонстрантов, поддерживающих Палестину, набросилась с недовольными словами на премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона и министра финансов Элизабет Свантессон из-за осуждения премьером радикального палестинского движения ХАМАС.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

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