Преподаватель рассказала, почему в регионах России по-разному владеют английским

Одной из наиболее распространенных причин, из-за которых россияне не учат иностранный язык, является убеждение, что он не нужен им для жизни. Руководитель тренингового центра для преподавателей Skyeng Марина Евстратова рассказала «Газете.Ru» о причинах такого убеждения.

«Уверенное знание английского в России остается редким явлением. Главная причина этого заключается в низком уровне международной коммуникации. Связь с английской речью, представленной коммуникацией с людьми или просмотром контента, сохраняется только на уровне отдельных людей, но никак не сфер деятельности, регионов, профессий. Поэтому, кроме личного интереса, в регионах мало мотиваторов для изучения английского языка», — сообщила Евстратова.

Эксперт отметила, что в регионах, где более развито присутствие международных компаний или туристических направлений, ситуация отличается. Однако, тренд на удаленную работу и взаимодействие с компаниями, работающими на международный рынок, меняет ситуацию лишь на уровне конкретных специалистов.

«Другой важный момент, влияющий на уровень владения языком в регионах, — стоимость обучения. Далеко не во всех регионах средний уровень дохода позволяет тратить средства на самообразование. В связи с этим среди желающих популярно самообучение, которое не всегда может давать качественный результат. Потому что когда ты учишь язык «наедине с учебником», ты не можешь тренировать использование лексики, разговорную речь», — пояснила она.

Еще один момент связан с низким уровнем самих репетиторов.

«Недорогие репетиторы зачастую не занимаются поддержанием своего уровня языка, не актуализируют уроки, исходя их потребностей своих учеников. На все факторы, перечисленные выше, накладывается и кривая Эббингауза. Это зависимость между оставшейся в памяти новой информацией, временем после ее изучения и количеством интервальных повторений этой информации после изучения. Если коротко, то уже через час после изучения новой информации в памяти останется менее половины изученного, через несколько дней — не более 20%. Чем больше повторения материала после его изучения, тем выше шанс, что информация запомнится надолго», — подчеркнула эксперт.

По словам преподавателя, самое сложное в изучении языка — поддержание своего уровня. Знания имеют свойство притупляться и необходимо поддерживать актуальность своей разговорной речи, лексики. Без погружения в англоязычную среду навык теряется.

«Для его поддержания нужно постоянное живое общение, потребление контента на иностранном языке, практика в реальных коммуникативных задачах. А низкий уровень международной коммуникации как раз приводит к тому, что для обычного репетитора поддерживать язык долгосрочно становится задачей не просто сложной, а крайне время- и ресурсозатратной», — сказала Евстратова.

Кроме этого, с набирающим обороты трендом на персонализацию и адаптивное обучение перед репетиторами встает задача постоянной актуализации своих материалов. Если 10-20 лет назад ученик мог и не увидеть проблемы в том, что его учат по старому учебнику, то сейчас он будет ожидать не только освещение актуальных общественных вопросов в материалах, но и решение реальных коммуникативных задач, с которыми сталкивается конкретный ученик.

«Кому-то важно иметь возможность обсудить учебные результаты ребенка в иностранной школе, кто-то хочет подготовиться к переговорам. Ни один репетитор не сможет самостоятельно адаптировать и актуализировать весь свой набор материалов так, чтобы не отставать от потребностей учеников», — резюмировала она.

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