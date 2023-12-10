Продюсер Пригожин сообщил, что находится в больнице

Российский продюсер Иосиф Пригожин подтвердил, что находится в больнице, но не сообщил подробностей. Об этом сообщает ТАСС.

«В больнице», — сообщил Пригожин.

При этом ассистент продюсера сообщил, что у Пригожина может быть пневмония.

Ранее журналистка Ксения Собчак написала в своем Telegram-канале «Кровавая барыня», что смогла дозвониться до продюсера Иосифа Пригожина и узнать причину его внеплановой госпитализации. Пригожин рассказал, что у него сильный грипп и есть подозрение на пневмонию.

До этого директор продюсерского центра и первый ассистент Иосифа Пригожина Станислав Калинкин сообщил, что продюсер был внепланово госпитализирован. Но деталей и причины госпитализации не раскрыл. При этом сам продюсер отказался говорить с журналистами, сказав, что у него запланирована капельница.

2 декабря Пригожин рассказал, как они с Валерией встретят Новый год.

Ранее в Госдуме призвали ввести ограничение для артистов с антироссийской позицией.