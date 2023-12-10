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В Сбере предложили объединить усилия участников БРИКС в решении проблемы изменения климата

Сбер предложил создать климатический совет БРИКС

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Алексей Даничев/РИА «Новости»

Сбер предложил в рамках БРИКС создать площадку для обсуждения климатической повестки среди членов объединения. Об этом во время панельной дискуссии «Национальная сеть мониторинга климатических изменений» в рамках деловой программы российского павильона на конференции ООН по изменению климата (COP 28) заявила старший вице-президент банка по ESG Татьяна Завьялова. Топ-менеджера компании цитирует пресс-служба финансовой организации.

Татьяна Завьялова отметила, что в следующем году Россия примет председательство в международном объединении БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), что дает хорошую возможность для инициации совместных проектов.

«Чтобы сформировать соответствующую площадку для решения межгосударственных вопросов управления климатической повесткой, для развития трансграничных проектов, синхронизации подходов к углеродному регулированию и выработки совместных стандартов энергоперехода, Сбер предлагает создать климатический совет БРИКС, а затем и БРИКС+», — сообщила она.

Завьялова уточнила, что Сбер провел ряд встреч с международными представителями, с российским экспертным сообществом и увидел большой запрос всех сторон на создание такой дискуссионной площадки.

«В России практически сформирована необходимая инфраструктура для эффективного перехода к низкоуглеродной экономике. Следующий важный шаг — интегрировать ее с глобальным контекстом», — добавила топ-менеджер Сбера.

Ранее в Сбере сообщили о поддержке запуска национальной системы климатического мониторинга, который станет еще одним инструментом в достижении Россией углеродной нейтральности к 2060 году.

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