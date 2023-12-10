Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Georgian Airways запустила регулярные рейсы между Тбилиси и Петербургом

Авиакомпания Georgian Airways запустила рейсы между Тбилиси и Петербургом

close
100%
Shutterstock

Авиакомпания Georgian Airways начала выполнять регулярные рейсы по маршруту Тбилиси — Санкт-Петербург — Тбилиси. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ООО «Воздушные ворота Северной столицы» (управляющая компания аэропорта Пулково).

«Мы видим спрос и к летнему сезону и надеемся сделать рейс ежедневным», — заявил первый заместитель гендиректора компании Роберт Оганесян.

Согласно информации пресс-службы, полеты из петербургского аэропорта в столицу Грузии будут выполняться два раза в неделю, по средам и воскресеньям, на самолетах Boeing 737.

По данным онлайн-табло воздушной гавани, первый с 2019 года авиарейс Georgian Airways из Тбилиси уже прилетел в Петербург ночью 10 декабря.

В мае основатель Georgian Airways Тамаз Гаиашвили рассказал, что авиакомпания запустит для жителей России транзитные рейсы через Тбилиси в Европу.

В конце октября сообщалось, что авиакомпания Red Wings собирается запустить рейсы из питерского аэропорта Пулково в Тбилиси.

Ранее из Сочи впервые запустили прямой рейс в Таиланд.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами