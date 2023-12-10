Неизвестные подожгли подстанцию рядом с российским аэропортом

Неустановленные злоумышленники подожгли неработающую трансформаторную станцию недалеко от аэропорта Жуковский в Московской области. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным канала, подстанция находится возле ж/д станции Есенинская. Ее обнаружили обгоревшей и потухшей. Отмечается, что пожар никак не отразился на движении поездов, потому что подстанцию не ввели в эксплуатацию.

Следователи изучили место преступления и обнаружили отпечатки пальцев. Также специалисты изучают записи с камер видеонаблюдения, чтобы вычислить поджигателя или группу преступников.

До этого сообщалось о задержании 26-летнего жителя Башкирии, который, по версии следствия, готовил серию терактов на территории республики. Предполагается, что задержанного завербовали украинские спецслужбы, которые проинструктировали его на тему будущих преступлений. Мужчина заявил, что планировал подорвать и поджечь несколько административных зданий в регионе.

Ранее в Приморье юноша сжег автомобиль после наезда на девушку, но был вычислен и задержан.