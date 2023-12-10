Путин заявил об «оборзевших» властях Украины

Украинские власти «совсем оборзели», когда объявили русских некоренной нацией на Украине, заявил президент России Владимир Путин во время общения с Героями РФ в Кремле. Видеофрагмент опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

Глава государства подчеркнул, что Россия никогда не вступила бы в конфликт с Украиной, если бы РФ не начали уничтожать на ее исторических территориях на Украине, изгонять людей оттуда и объявили русских некоренной нацией на Украине.

«Совсем с ума сошли? Совсем, как сказать попроще, по-народному, оборзели совсем», — добавил Путин.

До этого президент России призвал преодолевать в новых регионах последствия политики Украины. По его словам, в украинские учебные программы внедряли русофобию, исторические фейки, а также сеяли рознь и корежили сознание.

В конце ноября Путин высказался о промывающих мозг псевдоисториках на Украине. Во время встречи с молодыми учеными глава государства заявил о важности, чтобы на основе истинных, настоящих серьезных исследований у людей было ясное представление, «кто мы, что мы».

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