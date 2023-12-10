Тигр растерзал двух собак на окраине села в Амурской области

В Архаринском округе Амурской области тигр напал на двух собак на окраине деревни, специалисты предполагают, что домашние животные стали добычей хищника. Об этом сообщает портал «Порт Амур».

Инцидент произошел в селе Вольное, по словам местных жителей хищник вышел на окраину деревни и напал на двух собак, одно животное тигр снял с цепи и бросил на дороге, второго пса унес в лес.

«Дом расположен на берегу архаринской протоки, подворье большое, будки находились за ограждением, поэтому для тигра собаки стали легкой добычей», — рассказал заместитель начальника управления по охране животного мира региона Валерий Погасиенко.

Власти предупредили местных жителей об опасности походов в лес и рекомендовали не выпускать с подворий домашних животных. В месте выхода тигра к жилым домам установлены фотоловушки.

Ранее тигр растерзал россиянина, который пытался спасти свою собаку.