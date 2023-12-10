В екатеринбургском баре посетители устроили драку со стрельбой

В Екатеринбурге конфликт посетителей бара закончился потасовкой и стрельбой, в персонал летели стаканы и бутылки. Об этом сообщает «Е1».

Инцидент произошел в баре Pashkin Bar на улице Розы Люксембург, две компании посетителей бара устроили словесную перепалку, которая быстро переросла в драку.

«Охранник начал разнимать, но это не помогало, так как люди друга провоцировали. В персонал и посетителей начали лететь стаканы и бутылки. В какой-то момент раздался хлопок. Все начали кричать, что у одного из зачинщиков оружие, и побежали на кухню», — рассказал один из свидетелей произошедшего.

На месте работали бригада скорой помощи и сотрудники полиции, по словам очевидцев драки, некоторым посетители и официанты получили порезы осколками битой посуды. Обстоятельства конфликта устанавливаются.

Ранее мужчина устроил дебош в мурманском баре, пытаясь драться с охранниками.