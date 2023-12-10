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На Кубе задержали мужчину по подозрению в подготовке терактов

Cubadebate: на Кубе задержали мужчину из США по подозрению в подготовке терактов

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Alexandre Meneghini/Reuters

На Кубе задержали мужчину, проживающего в США, по подозрению в подготовке терактов. Об этом сообщает портал Cubadebate.

По информации портала, мужчина прибыл на Кубу из США с целью вербовки группы для совершения террористических актов. Чтобы добраться до острова, он использовал водный мотоцикл, на котором прибыл из штата Флорида на побережье провинции Матансас. При задержании у него изъяли оружие.

Отмечается, что мужчина контактировал с людьми, которых обвиняют в организации, планировании и финансировании терактов против Кубы. Сейчас правоохранители ищут сообщников задержанного.

До этого Центральный районный суд Омска арестовал до 30 января следующего года гражданина Белоруссии Сергея Еремеева, обвиняемого в совершении теракта на Байкало-Амурской магистрали (БАМ) в Бурятии. Он будет содержаться в следственном изоляторе Омска. Его подозревают в подрыве двух поездов на участке БАМа в Бурятии.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали подростков-диверсантов.

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