Госдеп ищет способ помочь арестованному в Петербурге гражданину РФ и США

Американский Госдепартамент знает, что в Санкт-Петербурге был арестован мужчина, имеющий гражданство РФ и США Юрий Малев, ведомство работает над оказанием ему помощи, передает ТАСС слова представителя американского внешнеполитического ведомства.
«Когда гражданина США задерживают за границей, Госдепартамент старается оказать всю необходимую помощь», — прокомментировал дипломат арест Малева.
Он добавил, что у госдепартамента нет более высокого приоритета, чем безопасность граждан США за рубежом. Обстоятельства ареста и другие детали происшествия чиновник отказался комментировать, сказав, что более ему сообщить нечего.
До этого сообщалось, что суд в Петербурге арестовал россиянина с американским гражданством Юрия Малева по обвинению в реабилитации нацизма.
Мужчину задержали восьмого декабря, в этот же день ему было предъявлено обвинение. Свою вину Малев признал частично.
Ранее в России обвинили Германию в реабилитации нацизма.