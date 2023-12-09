Госдеп ищет способ помочь арестованному в Петербурге гражданину РФ и США

Американский Госдепартамент знает, что в Санкт-Петербурге был арестован мужчина, имеющий гражданство РФ и США Юрий Малев, ведомство работает над оказанием ему помощи, передает ТАСС слова представителя американского внешнеполитического ведомства.

«Когда гражданина США задерживают за границей, Госдепартамент старается оказать всю необходимую помощь», — прокомментировал дипломат арест Малева.

Он добавил, что у госдепартамента нет более высокого приоритета, чем безопасность граждан США за рубежом. Обстоятельства ареста и другие детали происшествия чиновник отказался комментировать, сказав, что более ему сообщить нечего.

До этого сообщалось, что суд в Петербурге арестовал россиянина с американским гражданством Юрия Малева по обвинению в реабилитации нацизма.

Мужчину задержали восьмого декабря, в этот же день ему было предъявлено обвинение. Свою вину Малев признал частично.

Ранее в России обвинили Германию в реабилитации нацизма.