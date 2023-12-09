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МВД установит обстоятельства взрыва в Симферополе

Полиция выяснит причину взрыва в центре Симферополя

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Global Look Press

Правоохранительные органы установят обстоятельства взрыва в центре Симферополя в Крыму. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления Министерства внутренних дел.

«8 декабря около 17:00 в Симферополе по ул. Горького произошел хлопок», — указывается в публикации.

Согласно информации ведомства, прибывшие на место инцидента полицейские зафиксировали повреждение водосточной трубы на одном из сооружений.

Как уточнили в МВД, пострадавших в результате хлопка нет. Иные подробности случившегося пока не приводятся.

«Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего», — заявили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что возле кабинета нотариуса в Симферополе злоумышленники подложили взрывчатку в водосточную трубу и привели механизм в действие посредством радиоуправляемого устройства.

Перед этим советник главы Крыма Олег Крючков прокомментировал сообщения о взрыве, звуки которого слышали в Джанкое.

Ранее в Крыму назвали вбросом сообщения о взрывах и пожаре на Сакской ТЭЦ.

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