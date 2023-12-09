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Двое россиян задержаны в Армении

СК Армении сообщил о двух задержанных за хулиганство россиянах

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Владимир Николаев/РИА Новости

Правоохранительные органы Армении задержали двух россиян по обвинению в хулиганстве, сообщает Следственный комитет республики в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По данным следователей, россияне в Ереване они сломали имущество точки быстрого питания, кидали фруктами сотрудника, а также разбросали и растоптали цветы в цветочной лавке. Все это сопровождалось нецензурной бранью.

«9 декабря в следственном отделе СК районов Кентрон и Норк-Мараш города Еревана было инициировано уголовное производство по признакам статьи «Хулиганство, совершенное группой лиц», — сообщили в силовом ведомстве.

Там же отметили, что указанные лица были задержаны в тот же день. В пресс-службе указали только инициалы россиян (К. А. и Ю. М), но по данным СМИ, речь идет о блогере под псевдонимом Юля Финесс.

Также в силовом ведомстве рассказали, что одна из задержанных рассказала, как до этого в ее дом Ереване ворвались неизвестные в масках. Согласно расскажу девушки, эти люди «постригли ей волосы и облили краской». СК возбудил уголовное дело о «психическом воздействии» и «физическом воздействии, совершенном группой лиц».

До этого жители подмосковного Одинцово пожаловались, что в одном из домов ребенок сбрасывает с верхних этажей разные предметы и этим пугает весь двор.

Ранее в Твери мужчина бросил из окна кондиционер на припаркованные автомобили.

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