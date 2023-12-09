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Суд арестовал главу Роспотребнадзора Якутии

Суд арестовал главу Росприроднадзора Якутии по делу о превышении полномочий

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Суд арестовал на срок до 7 февраля 2024 года главу Росприроднадзора Якутии Андрея Жолудева, который подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов республики в своем Telegram-канале.

«По версии органов предварительно следствия обвиняемый может скрыться, скрыть следы преступления, а также повлиять на свидетелей. Кроме того, в настоящее время проводится проверка на причастность обвиняемого к другим преступлениям», — заявили в пресс-службе.

Отмечается, что хотя сам чиновник выступал против своего заключения под стражу, он заявил об отсутствии у него намерения скрываться от следствия.

До этого суд в Москве арестовал заместителя главы городского округа Фрязино Дмитрия Медведева по делу о взятке. Уточняется, что Медведев будет содержаться под стражей до 6 февраля 2024 года. Решение суда может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

Ранее Песков назвал доносы «отвратительными».

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