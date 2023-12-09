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Лифты дома в Петербурге ушли под воду

Лифты дома в Приморском районе Петербурга ушли под воду из-за прорыва трубы

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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

В многоквартирном доме на проспекте Королева в Приморском районе Санкт-Петербурга пассажирский и грузовой лифты ушли под воду в результате прорыва трубы в подвале здания. Об этом сообщает издание «Фонтанка» в своем Telegram-канале.

«В подвале прорвало трубу, вода затопила технический этаж, хлынула в шахты лифта и на улицу, и местами уже начала схватываться льдом. И так – во всех четырех парадных 19-этажного дома», — говорится в сообщении.

Судя по опубликованному ролику, трубы не перекрыли, из-за чего вода продолжила прибывать. По словам местных жителей в комментарии изданию, представители коммунальных служб не отключили лифты, из-за чего они опускаются прямо в воду.

По словам представителя городской аварийно-восстановительной службы в комментарии «Фонтанке», заявлений о прорыве труб в доме на проспекте Королева к ним не поступало.

«Поэтому наших специалистов там нет. Сейчас на адресе находятся представители «Водоканала», они занимаются решением этого вопроса», — заключил сотрудник службы.

В октябре в Петербурге мужчина получил компрессионный перелом позвоночника, спускаясь в лифте. 40-летний местный житель самостоятельно обратился в травмпункт.

Ранее в Петербурге двух рабочих увезли в больницу из-за инцидента в лифте.

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