В Белгороде выстроились огромные очереди за дешевыми яйцами

В Белгороде выстроились огромные очереди за дешевыми куриными яйцами. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

Отмечается, что люди начали собираться у точек продаж яиц с 7 утра, несмотря на мороз. Причиной ажиотажа стала сельскохозяйственная ярмарка товаров местных производителей.

В конце ноября ее посещал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, тогда яйца стоили 64 рубля за десяток. На сегодняшний день яйца на ярмарке продавали по 70 рублей, что не менее чем на 30 рублей дешевле, чем в магазинах.

До этого Росстат сообщил, что в ноябре куриные яйца в России подорожали на 15,07%. Отмечается, что также подорожали кулинарные изделия из птицы (+3%), окорочка куриные (+2,5%), печень говяжья, свиная (+2 % и +3% соответственно), мясо индейки выросло в цене на 1,9%. Спрос на мясо курицы в последнее время вырос, так как оно дешевле говядины или свинины, а из-за динамики курса рубля выросла стоимость медикаментов против птичьего гриппа.

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