В Приморье мужчина убил человека из АК-17

В приморском Партизанске мужчина расстрелял человека из АК-17 и скрылся с места преступления. Об этом пишет NEWS.VL.

Предположительно, убитый был родственником стрелка. На место происшествия прибыла полиция, преступника ищут.

Сообщается, что стрелявший лыс, одет в синюю куртку и может передвигаться на автомобиле Nissan Patrol. Жителей региона призвали сохранять осторожность.

До этого восьмиклассница устроила стрельбу в гимназии в Брянске. В результате погибла одноклассница девочки и были ранены четыре мальчика. Сама стрелявшая покончила с собой.

По мнению одноклассников, восьмиклассница была очень странной. Она не сидела в социальных сетях и почти не разговаривала с одноклассниками. Соседка девочки назвала возможной причиной ее шага травлю.

Ранее пьяный россиянин обстрелял балкон соседей из пневматической винтовки.