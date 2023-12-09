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В Приморье мужчина убил человека из АК-17

NEWS.VL: в приморском Партизанске мужчина расстрелял человека из АК-17 и уехал

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В приморском Партизанске мужчина расстрелял человека из АК-17 и скрылся с места преступления. Об этом пишет NEWS.VL.

Предположительно, убитый был родственником стрелка. На место происшествия прибыла полиция, преступника ищут.

Сообщается, что стрелявший лыс, одет в синюю куртку и может передвигаться на автомобиле Nissan Patrol. Жителей региона призвали сохранять осторожность.

До этого восьмиклассница устроила стрельбу в гимназии в Брянске. В результате погибла одноклассница девочки и были ранены четыре мальчика. Сама стрелявшая покончила с собой.

По мнению одноклассников, восьмиклассница была очень странной. Она не сидела в социальных сетях и почти не разговаривала с одноклассниками. Соседка девочки назвала возможной причиной ее шага травлю.

Ранее пьяный россиянин обстрелял балкон соседей из пневматической винтовки.

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