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Суд Петербурга арестовал американца по обвинению в реабилитации нацизма

Суд в Петербурге арестовал американца Малева из-за реабилитации нацизма

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Суд в Петербурге арестовал россиянина с американским гражданством Юрия Малева по обвинению в реабилитации нацизма, сообщает объединенная пресс-служба судов города в Telegram-канале.

«Смольнинский районный суд Петербурга рассмотрел ходатайство следствия <...> по обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 354.1 УК России», — говорится в сообщении.

В результате суд удовлетворил ходатайство следствия и поместил подсудимого под стражу до седьмого февраля 2024 года.

По данным обвинения, в июне прошлого года мужчина запостил на свой странице в одноклассниках картинку с георгиевской лентой и нецензурной подписью. В текущем году 8 мая он опять опубликовал оскорбительное фото.

Мужчину задержали восьмого декабря, в этот же день ему было предъявлено обвинение. Свою вину Малев признал частично.

Защита обвиняемого указала на состояние здоровья своего подзащитного, а также на положительные характеристики со стороны родственников и знакомых.

Ранее в России обвинили Германию в реабилитации нацизма.

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