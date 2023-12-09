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Конгрессмены США потребовали уволить трех ректоров за антисемитизм в вузах

В конгрессе США требуют уволить трех ректоров за антисемитизм в ведущих вузах

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Владимир Песня/РИА «Новости»

Американские конгрессмены потребовали освободить от должностей трех ректоров ведущих вузов за вспышки антисемитизма в учебных заведениях, сообщает Reuters.

В материале указывается, что 74 конгрессмена призывают уволить ректоров Гарвардского, Пенсильванского университетов и Массачусетского технологического института. Руководителей элитных высших учебных заведений обвиняют в неспособности справляться со вспышками антисемитизма после ряда пропалестинских митингов в кампусах.

По словам членов конгресса, «взрыв антисемитизма» в университетских кампусах стал наглядной демонстрацией «провала университетского руководства», а объяснения педагогов законодатели оценили как «отвратительные».

«Мы требуем, чтобы немедленно отстранили от должности каждого из этих ректоров», — заявили политики.

В октябре губернатор американского штата Вирджиния Гленн Янгкин раскритиковал антиизраильские протесты в студенческих кампусах в США.

Ранее Захарова порассуждала о причинах роста антисемитизма в США.

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