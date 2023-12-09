В МЧС обратились к гражданам на фоне аномальных холодов

Главное управление МЧС России по Москве призвало граждан усилить меры по защите от морозов на фоне аномального похолодания. Соответствующие рекомендации опубликованы на сайте ведомства.

Москвичей призвали носить многослойную одежду и пользоваться сменной обувью в помещении, чтобы уличные ботинки не запотевали изнутри.

В МЧС отметили, что непокрытая голова обеспечивает 30% теплопотерь и призвали граждан носить головные уборы. Отдельно отметили, что для сохранения тепла на морозе необходимо двигаться.

«Придя с мороза домой, не пейте сразу горячий чай и не принимайте горячий душ или ванну. При резкой смене температуры может возникнуть значительная нагрузка на сердечно-сосудистую систему. Организм должен в течение 20-30 минут адаптироваться к комнатной температуре», — предупредили москвичей в МЧС.

До этого Гидрометцентр спрогнозировал Москве аномальные холода в течение четырех дней после 10 декабря. Морозы будут на 7-10℃ ниже нормы.

Ранее ассоциация городов Украины предупредила, что свыше 5 млн украинцев могут остаться зимой без отопления.