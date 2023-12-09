В ЧОП объяснили отсутствие металлодетектора в брянской гимназии

Сотрудница ЧОП Галина Черткова в ходе заседания суда признала, что рамку металлоискателя в гимназии № 5 Брянска, куда восьмиклассница пронесла ружье и устроила стрельбу, убрали из-за украшения холла, передает ТАСС.

«Накануне — это была среда, когда у меня был выходной, — производилось украшение холла и рамка была убрана», — рассказала она.

По ее словам, день инцидента на двойняшках, одна из которых в дальнейшем устроила стрельбу, была привычная одежда. Черткова отметила, что вопросов по поводу убранной рамки у охраны не возникло, так как рамка не является собственностью ЧОПа, а принадлежит гимназии.

7 декабря стало известно о стрельбе брянской гимназии №5. На территорию школы пришла 14-летняя девочка, которая принесла с собой ружье и ранила нескольких подростков. Жизни самой нападавшей и ее одноклассницы спасти не удалось.

Отец восьмиклассницы вскоре был задержан по подозрению в небрежном хранении оружия. Позже были задержаны глава ЧОП и сотрудница охраны, против директора брянской школы завели дело о халатности.

Ранее сообщалось, что законопроект о буллинге в школе обсудят в Госдуме до конца года.