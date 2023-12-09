Мужчина загорелся в продуктовом магазине Нижнего Новгорода

Мужчина загорелся в продуктовом магазине в Советском районе Нижнего Новгорода, он госпитализирован. Об этом сообщает местное издание NewsNN со ссылкой на источник в экстренных службах.

Пострадавшего доставили в Приволжский исследовательский медицинский университет (ПИМУ) с 70% ожогами тела.

Из здания эвакуированы 20 человек, работа магазина приостановлена. Выясняются обстоятельства случившегося.

До этого сообщалось, что в Уфе задержали мужчин, совершивших поджог в торговом центре. На видео, появившемся в социальных сетях, видно, как один из злоумышленников с канистрой бензина выбегает из помещения в коридор и выливает содержимое емкости на двух мужчин. При этом большая часть легковоспламеняющейся жидкости осталась на полу в непосредственной близости от поджигателя, но тот не обратил на это внимания и подставил источник огня к луже. Один из свидетелей смог справиться с пламенем с помощью огнетушителя.

Ранее в Нижнем Новгороде загорелось кафе.