Большинство жителей Германии оказались недовольны канцлером Шольцем

По мнению большинства немцев, канцлер ФРГ Олаф Шольц плохо справляется со своими обязанностями. Таковы результаты социологического опроса международной компании YouGov, сообщает ТАСС.

«Большинство жителей Германии — 74% — полагают, что Олаф Шольц плохо справляется с обязанностями в должности федерального канцлера», — говорится в публикации.

Противоположного мнения придерживаются 20% респондентов. В целом же работу немецкого правительства негативно оценивают 73% опрошенных, а положительно — 22%.

В опросе принимали участие 2119 человек.

7 декабря почти аналогичные результаты опроса опубликовал исследовательский институт Infratest dimap. По его данным, только 20% жителей Германии довольны деятельностью канцлера ФРГ Олафа Шольца, что стало самым низким показателем популярности главы правительства страны с начала проведения социологических исследований в 1997 году.

5 декабря институт общественного мнения Forsa сообщил, что рейтинг Шольца в немецком обществе еще ниже — только 10% граждан Германии считают его сильным лидером.

Ранее Шольца высмеяли в бундестаге за речь о бюджетном кризисе.