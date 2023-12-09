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Большинство жителей Германии оказались недовольны канцлером Шольцем

YouGov: работу канцлера Шольца негативно оценивают 74% граждан Германии

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Johanna Geron/Reuters

По мнению большинства немцев, канцлер ФРГ Олаф Шольц плохо справляется со своими обязанностями. Таковы результаты социологического опроса международной компании YouGov, сообщает ТАСС.

«Большинство жителей Германии — 74% — полагают, что Олаф Шольц плохо справляется с обязанностями в должности федерального канцлера», — говорится в публикации.

Противоположного мнения придерживаются 20% респондентов. В целом же работу немецкого правительства негативно оценивают 73% опрошенных, а положительно — 22%.

В опросе принимали участие 2119 человек.

7 декабря почти аналогичные результаты опроса опубликовал исследовательский институт Infratest dimap. По его данным, только 20% жителей Германии довольны деятельностью канцлера ФРГ Олафа Шольца, что стало самым низким показателем популярности главы правительства страны с начала проведения социологических исследований в 1997 году.

5 декабря институт общественного мнения Forsa сообщил, что рейтинг Шольца в немецком обществе еще ниже — только 10% граждан Германии считают его сильным лидером.

Ранее Шольца высмеяли в бундестаге за речь о бюджетном кризисе.

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