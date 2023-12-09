В Брянске задержали заместительницу главы гимназии, где произошла стрельба

В Брянске задержали Ларису Католикову — заместителя главы гимназии №5, где восьмиклассница устроила стрельбу. Об этом сообщает Baza.

Женщину подозревают в халатности, которая привела к смерти двух человек. Следствие считает, что именно из-за ее бездействия подросток смогла пронести в учебное заведение оружие.

По версии следствия, именно ее халатные действия привели к тому, что 14-летняя А. смогла пройти в школу с оружием и расстрелять одноклассников.

Накануне стало известно о задержании отца восьмиклассницы. Также задержаны глава ЧОП и сотрудница охраны, а против директора школы завели дело о халатности.

По данным Baza, в отношении отца стрелявшей возбуждено еще одно уголовное дело — «доведение до самоубийства», изначально ему вменялось небрежное хранение оружия. Следствие подозревает, что на решение девочки открыть огонь в школе могли повлиять ее взаимоотношения с отцом.

7 декабря девочка пришла в школу с ружьем и открыла стрельбу по одноклассникам, погибли два человека, в том числе она сама. Рамки металлоискателя в здании не работали — сотрудники заявили, что их отключили, чтобы повесить гирлянду.

Ранее сообщалось, что законопроект о буллинге в школе обсудят в Госдуме до конца года.