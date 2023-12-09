Школьный учитель арестован за секс с подростком

В Миссисипи задержан педагог средней школы, мужчину обвинили в сексуальной связи с несовершеннолетней и попытке побега из штата вместе с девочкой. Об этом сообщает Fox News.

38-летнему Джеймсу Дональду Хокинсу предъявлено обвинение в совращении несовершеннолетней. По версии полиции штата Миссисипи обвиняемый во время работы педагогом, состоял в интимной связи с 17-летней ученицей.

Когда о непристойных отношениях взрослого мужчины и девочки стало известно, Хокинс вместе с возлюбленной пытался покинуть штат на машине, но был задержан. Суд отказал ему в залоге, на время расследования он будет находиться под стражей.

Ранее школьная учительница забеременела и родила от ученика.