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Школьный учитель арестован за секс с подростком

Fox News: в США школьный учитель арестован за секс с ученицей

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Jackson County Sheriff's Office

В Миссисипи задержан педагог средней школы, мужчину обвинили в сексуальной связи с несовершеннолетней и попытке побега из штата вместе с девочкой. Об этом сообщает Fox News.

38-летнему Джеймсу Дональду Хокинсу предъявлено обвинение в совращении несовершеннолетней. По версии полиции штата Миссисипи обвиняемый во время работы педагогом, состоял в интимной связи с 17-летней ученицей.

Когда о непристойных отношениях взрослого мужчины и девочки стало известно, Хокинс вместе с возлюбленной пытался покинуть штат на машине, но был задержан. Суд отказал ему в залоге, на время расследования он будет находиться под стражей.

Ранее школьная учительница забеременела и родила от ученика.

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