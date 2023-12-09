СК РФ призвал проверить деятельность историка моды Александра Васильева

Члены общественного движения «Ветераны России» направили обращение в Следственный комитет РФ, попросив проверить деятельность историка моды и шоумена Александра Васильева. Причиной для этого послужило его выступление в Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова, сообщается в Telegram-канале Shot.

В материале указано, что недавно бывший ведущий телепрограммы «Модный приговор» вернулся в родную страну и теперь преподает студентам. До этого Васильев одним из первых осудил проведение специальной военной операции (СВО) на Украине, предрек российским гражданам «беспрецедентную изоляцию» и переехал жить во Францию.

«С требованием провести проверку в отношении шоумена обратились общественники движения «Ветераны России». По их мнению, недопустимо, что критиковавший спецоперацию телеведущий учит чему-то студентов», — говорится в публикации.

При этом ситуацию прокомментировал председатель упомянутого общественного движения и участник боевых действий на Украине Ильдар Резяпов. Он задался вопросом, почему руководство МГУ не расторгло контракт с Васильевым сразу после его отъезда за границу и до сих пор приглашает историка моды проводить занятия на философском факультете вуза.

Ранее историк моды Александр Васильев оценил свою карьеру в РФ.