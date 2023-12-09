Названы главные ошибки, которые мешают найти работу

Отсутствие четких критериев выбора работодателя — главная ошибка соискателей при поиске работы. Об этом «Газете.Ru» рассказала карьерный консультант онлайн-школы программирования «Хекслет» Екатерина Савченко.

«Кандидаты часто подходят к поиску работы без подготовки, что приводит к массовому отклику на вакансии. Это не приносит ожидаемого результата и неизбежно приводит к увеличению срока поиска работы, разочарованиям и даже к выгоранию. В большинстве случаев такое поведение обусловлено отсутствием понимания собственных интересов и ценностей, а также критериев к компании, где соискателю было бы интересно и комфортно работать», — объяснила она.

Она отметила, что сократить количество отказов можно, проработав стратегию поиска и список требований к работодателю. Для этого необходимо проанализировать свои ценности: интересная сфера, подходящий тип организации, какие ценности должны быть у компании, какие условия работы важны и т.д. Откликаться на вакансию стоит только в том случае, если условия совпадают хотя бы на 60% с полученными критериями.

«Отсутствие понимания экономической ситуации в мире и ситуации на рынке труда также является распространенной ошибкой при поиске работы. Мониторинг рынка позволяет оставаться кандидату востребованным и трезво оценивать уровень своих зарплатных ожиданий, а также тех навыков, которые необходимо постоянно усиливать», — подчеркнула Савченко.

Савченко добавила, что завышенные ожидания по зарплате часто являются фактором, который мешает достижению договоренностей между кандидатом и работодателем. Например, в IT-сфере зарплаты специалистов кажутся высокими, но они варьируются в зависимости от направления, опыта работы и навыков сотрудника. Так, если специалист в IT-сфере будет рассчитывать на зарплату выше, чем рынок может ему предложить, то поиск работы затянется дольше чем на полгода.

«Банальная ошибка, которую совершают многие кандидаты, — неправильно оформленное резюме. Часто резюме кандидатов расфокусировано и содержит большое количество ненужной информации, что отнимает много времени у работодателя. Кроме того, при описании выполняемых задач соискатели описывают обязанности, которые они выполняли в течение рабочего дня. Работодатель же хочет видеть результаты, которые принес сотрудник компании. Поэтому в резюме важно отразить, что было сделано по итогам работы и подтвердить результаты цифрами, если это возможно», — добавила эксперт.

При этом, по словам консультанта, сопроводительные письма важны и их обязательно нужно адаптировать под каждую вакансию, на которую откликается кандидат. Это не только показывает его заинтересованность, но и помогает работодателю сфокусироваться на его релевантном опыте и сильных сторонах.

«Неумение говорить о своих достижениях также может влиять на процесс поиска работы. Проработанные навыки самопрезентации позволят подчеркнуть свои достижения, релевантный опыт, звучать уверенно перед будущим работодателем и выделиться на фоне других кандидатов», — резюмировала Савченко.

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