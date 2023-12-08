Житель Ленобласти избил мальчика, пристававшего к его дочери

В Ленобласти мужчина избил 12-летнего мальчика, который приставал к его дочери. Об этом сообщает Telegram-канал »Mash на Мойке».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в Сосново на улице Строителей. Мужчина подъехал к группе школьников на автомобиле, вышел из него и напал на одного из мальчиков. Россиянин начал бить ребенка руками и ногами.

Мужчина, предположительно, совершил нападение из-за того, что школьник «трогал» его дочь. Мать мальчика утверждает, что сын не делал того, в чем его обвинил отец девочки.

Подвергшийся нападению со стороны взрослого мужчины мальчик обратился в медицинское учреждение. Там ему диагностировали ушибы мягких тканей головы. Под правым глазом ребенка был синяк, отмечает «Mash на Мойке».

Ранее в Ростове мужчину обвинили в нападении с палкой на восьмиклассника.