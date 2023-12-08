Российская 85-летняя учительница сдала ГТО и получила золотой знак отличия

В Ейске 85-летняя учительница успешно сдала ГТО и получила золотой знак отличия. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

По информации Telegram-канала, женщина единственная среди своих сверстников, кто выполнил все упражнения на соревнованиях на отлично. Россиянка получила медаль, а также попала в Золотую книгу Ейского района.

Сообщается, что отказываться от спорта в дальнейшем она не планирует. Женщина каждый день выполняет упражнения, занимается ходьбой и играет в теннис или бадминтон.

Получившая золотой знак отличия россиянка трудится преподавателем физической культуры в коррекционной школе, сообщает Kub Mash. Женщина помогает особенным детям играть в боччу.

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