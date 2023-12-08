Замглавы Фрязино Медведева арестовали по делу о взятке

Тверской суд Москвы заключил под стражу заместителя главы городского округа Фрязино Подмосковья Дмитрия Медведева по делу о получении взятки на крупную сумму. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

В результате суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения для Медведева.

Уточняется, что Медведев будет содержаться под стражей до 6 февраля 2024 года. Решение суда может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

Согласно материалам дела, Медведев подозревается по части 6 статьи 290 Уголовного кодекса России (получение взятки в особо крупном размере). При этом другие детали уголовного дела в отношении чиновника пока неизвестны.

В начале декабря силовики задержали экс-министра транспорта Чувашии Владимира Осипова.

20 ноября был задержан заместитель директора департамента госполитики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий Минприроды России Алексей Яковлев.

Ранее чиновник из Мурманска получил условный срок за взятку кофемашиной.