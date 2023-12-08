Силовикам поручили обеспечить безопасность на выборах в новых регионах РФ

Министерству внутренних дел РФ и Росгвардии поручено обеспечить безопасность членов избирательных комиссий в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях на выборах президента России. Соответствующее постановление правительства РФ о содействии избирательным комиссиям опубликовано на портале опубликования правовых актов.

Согласно документу, МВД и Росгвадия будут обеспечивать безопасность членов избирательных комиссий субъектов и территориальных избиркомов с правом решающего голоса.

Им также поручено усилить охрану общественного порядка, помещений, в которых будет проводиться голосование, и маршрутов до избирательных участков.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга назвал 8 декабря фактическим стартом предвыборной кампании действующего президента России Владимира Путина.

Заместитель председателя комитета Госдумы по контролю Михаил Романов выразил мнение, что решение Путина о выдвижении своей кандидатуры на выборы главы государства — это важный сигнал всему миру о том, что в России все стабильно, что гражданское согласие внутри нашей страны непоколебимо, а россияне полностью поддерживают курс национального лидера и хотят продолжения действующей политики.

Ранее ЦИК озвучил сроки проведения предвыборной агитации в СМИ.