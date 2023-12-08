Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Силовикам поручили обеспечить безопасность на выборах в новых регионах РФ

МВД и Росгвардии поручили обеспечить безопасность избиркомов в новых регионах РФ

close
100%
Александр Гальперин/РИА Новости

Министерству внутренних дел РФ и Росгвардии поручено обеспечить безопасность членов избирательных комиссий в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях на выборах президента России. Соответствующее постановление правительства РФ о содействии избирательным комиссиям опубликовано на портале опубликования правовых актов.

Согласно документу, МВД и Росгвадия будут обеспечивать безопасность членов избирательных комиссий субъектов и территориальных избиркомов с правом решающего голоса.

Им также поручено усилить охрану общественного порядка, помещений, в которых будет проводиться голосование, и маршрутов до избирательных участков.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга назвал 8 декабря фактическим стартом предвыборной кампании действующего президента России Владимира Путина.

Заместитель председателя комитета Госдумы по контролю Михаил Романов выразил мнение, что решение Путина о выдвижении своей кандидатуры на выборы главы государства — это важный сигнал всему миру о том, что в России все стабильно, что гражданское согласие внутри нашей страны непоколебимо, а россияне полностью поддерживают курс национального лидера и хотят продолжения действующей политики.

Ранее ЦИК озвучил сроки проведения предвыборной агитации в СМИ.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами