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Правительство предложило упразднить термин «умственная отсталость»

Кабмин предложил термин «нарушение интеллекта» вместо «умственной отсталости»

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Annette Riedl/Global Look Press

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, в котором термин «умственная отсталость» предлагают заменить на «нарушение интеллекта». Документ доступен в электронной базе нижней палаты парламента.

Термин «умственно отсталый» признали некорректным с точки зрения педагогики и психологии, так как он заведомо ограничивает возможности детей, имеющих такой диагноз, в успешной социализации.

«Законопроектом предлагается заменить термин «умственная отсталость» на термин «нарушение интеллекта», — уточняется в документе.

Накануне глава направления цифровых продуктов образовательной экосистемы «Самолетум» Андрей Комиссаров рассказал «Газете.Ru», как использование искусственного интеллекта (ИИ) в школах помогает поддерживать интерес к учебе и подсказывают, где у детей пробелы в знаниях. Он отметил, что сильный ИИ, например GPT, Midjourney и другие, — это нейросеть, способная самостоятельно работать с огромным набором неструктурированных данных, в котором человек самостоятельно не разберется.

Ранее ученые выяснили, что происходит в голове детей с заболеванием, приводящем к умственной отсталости.

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