Ученый поддержал идею об объединении стран БРИКС+ в реализации климатических проектов

Россия может стать локомотивом продвижения проектов Nature-Based Solutions (NBS), предотвращающих выбросы природных экосистем или улучшающих поглощение углекислого газа, основанных на природе, только за счет того, что в стране гигантское количество неиспользуемое территории. Об этом «Газете.Ru» заявил российский эколог Никита Зимов.

Ученый отметил, что предложение председателя комитета Россиийского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по климатической политике и углеродному регулированию Андрея Мельниченко об объединении стран БРИКС+ в реализации климатических проектов разумно, поскольку «любое объединение усилий идет на пользу».

«Проекты NBS будут иметь значимость в тех местах, где nature много. Россия — страна с богатой природой и большой территорией», — сказал Никита Зимов.

Он подчеркнул, что «можно сколько угодно говорить о пользе NBS, но посреди Манхэттена никто экосистему создавать не будет, равно, как и посреди железной дороги, фермы или любой другой территории, которая используется людьми».

Напомним, ранее председатель «экологического» Комитета РСПП Андрей Мельниченко на климатическом Саммите ООН заявил, что совместные природные климатические проекты стран БРИКС+, предотвращающие выбросы от природных ландшафтов или улучшающие поглощение ими углекислого газа, могут оказать существенное влияние на цели устойчивого развития по сокращению парниковых газов.

По словам Андрея Мельниченко, сегодня совокупная величина эмиссии парниковых газов с поверхности нашей планеты составляет ежегодно примерно 860 гигатонн в СО2 эквиваленте. Но лишь 6% этого объема — то есть 56 гигатонн — относятся к антропогенным эмиссиям, остальной объем приходится на природные источники. Это эмиссии природных ландшафтов — от почв, вечной мерзлоты, продуктов гниения растений, природных пожаров, болот, мирового океана и прочего.

Правда, как уточняет Зимов, большая часть природной эмиссии находится в своеобразной ротации: зимой происходит эмиссия парниковых газов, а летом растения их поглощают. Но это не значит, что природные выбросы нельзя сократить.

Поэтому, как считает Мельниченко, даже сравнительно недорогие проекты (улучшение управления лесами, восстановление степей и саванн, борьба с пожарами, озеленение тундры и так далее) могут существенно снизить выбросы СО-2.

«Для природных климатических проектов нужен рынок, который стал бы мощным стимулом для их реализации. На мой взгляд, это можно сделать в рамках БРИКС+, сформировав условия для взаимного признания результатов климатических проектов странами при трансграничных операциях. Причем проекты могут реализовываться как в промышленности и энергетике, так и в природных экосистемах», — пояснил глава комитета РСПП.

Он добавил, что страны БРИКС+ не только формируют 40% от мировых эмиссий парниковых газов, но и имеют самый большой потенциал природных экосистем: более 30% мировой территории, около 40% мировых запасов лесов.

В рамках климатического Саммита ООН Россия представила экспериментальный проект «Плейстоценовый парк», основная задача которого замедлить процесс таяния вечной мерзлоты в Арктике за счет восстановления экосистемы эпохи позднего плейстоцена.