Власти Украины заявили о повторном повреждении тепловой электростанции

В одной из прифронтовых областей Украины повторно повредилась тепловая электростанция (ТЭС) в результате взрыва. Об этом сообщает пресс-служба украинского министерства энергетики в Telegram-канале.

«Обстрел был осуществлен по территории станции. После осмотра было обнаружено повреждение оборудования», — говорится в публикации.

Название ТЭС, генерирующей тепловую энергию для отопления и водоснабжения, не указывается.

Согласно информации ведомства, ранее на этой же станции остановили работу три энергоблока, что отрицательно сказалось на ситуацию в энергосистеме, был зафиксирован дефицит электроэнергии.

«Персонал не пострадал», — заключается в сообщении.

В ноябре в украинской энергетической компании «Укрэнерго» сообщили, что в южном регионе республики была повреждена теплоэлектроцентраль (ТЭЦ), зафиксированы разрушения. Позднее в компании заявили, что на Украине сохраняется дефицит электроэнергии, в аварийный ремонт выведен один блок теплоэлектростанции.

Ранее «Укрэнерго» призвала украинский бизнес экономить электроэнергию из-за дефицита.