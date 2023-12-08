Полиция задержала уфимца, готовившего серию терактов в Башкирии

В Уфе полиция поймала мужчину, который планировал провести серию терактов на территории Башкирии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации Telegram-канала, сотрудники правоохранительных органов задержали завербованного украинскими спецслужбами 26-летнего мужчину. Его подозревают в подготовке серии терактов.

Задержанный рассказал, что украинские спецслужбы завербовали его в мессенджере. Там же он получил от них инструкции, сообщает Mash. Мужчина планировал подорвать и поджечь несколько административных зданий в регионе.

Во время обыска в жилище подозреваемого обнаружили бутылки с зажигательной смесью, самодельные взрывные устройства и ингредиенты для их изготовления. Мужчине выдвинули обвинения по уголовной статье о терроризме.

Ранее россиянин взял чиновницу в заложницы и обещал устроить теракт, чтобы его быстрее вылечили.